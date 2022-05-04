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Илон Маск: Twitter может стать платным
Ранее сообщалось, что Илон Маск купил соцсеть за 44 млрд долларов.

Илон Маск: Twitter может стать платным. Об этом пишет РИА Новости.

Предприниматель Маск в своем микроблоге написал, что платформа, возможно, станет платной для коммерческих пользователей и государственных деятелей. Он уточнил, что для обычных пользователей Twitter «всегда будет бесплатным».

Ранее сообщалось, что Илон Маск купил соцсеть за 44 млрд долларов. Позже он сообщил, что следующей намерен купить компанию Coca-Cola, «чтобы вернуть кокаин» в состав напитка.