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Борис Ясинский проверил подготовку центра Рязани к празднованию Дня Победы
Замглавы администрации дал ряд поручений вместе с руководителями профильных структурных подразделений проехал по Соборной площади, площади Победы, Ленина, улицам Ленина, Соборной и Первомайскому проспекту.

Борис Ясинский проверил подготовку центра Рязани к празднованию Дня Победы. Об этом сообщили на сайте горадминистрации.

В среду, 4 мая, замглавы администрации Борис Ясинский вместе с руководителями профильных структурных подразделений проехал по городу и посмотрел, как идет подготовка к празднованию Дня Победы.

На улицах Ленина и Соборной начали покраску ограждений и фонарных столбов, на площади Свободы — почти докрасили бордюры. Ясинский поручил проверить работу фонарей в сквере на Соборной площади и покосить траву вдоль тротуаров. Управлению энергетики и ЖКХ вместе с МУП «УРТ» он поручил привести в порядок провода и светофоры на центральных улицах.

На площади Победы со стороны МКЦ начали красить бордюры, ремонтировать и красить лавки. Со стороны памятника все запланированные работы завершены.

На площади Ленина в сквере у Торговых рядов отремонтируют уличные фонари, покрасят лавки, а на Первомайском проспекте уберут рекламные объявления и надписи.

Борис Ясинский также поручил дирекции благоустройства города покрасить дорожные знаки и опоры уличного освещения на центральных улицах Рязани.