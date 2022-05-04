Арбитражный суд обязал застройщика отремонтировать региональную дорогу в Ряжске

Асфальт был поврежден во время строительства платного путепровода.

Арбитражный суд обязал застройщика отремонтировать региональную дорогу в Ряжске. Об этом сообщило издание « Видсбоку ».

Иск к застройщику платного путепровода ООО «Путепроводы регионов» подала Дирекция дорог Рязанской области. Строительство дороги в Ряжске шло с 2019 года. Отмечается, что сейчас оно фактически завершено. При этом, во время строительства примыканий, было разрушено дорожное полотно региональной трассы «Ряжск-Касимов-Нижний Новгород». Дирекция дорог потребовала от подрядчика устранить нарушения.

Арбитражный суд обязал организацию в течение месяца ликвидировать примыкания двух временных объездов к дорогам «Ряжск-Касимов-Нижний Новгород» и «Станция Ряжск — Петрово» «путем восстановления конструктивных элементов». Также подрядчику нужно привести эти дороги и участки полосы отвода в нормативное состояние, «пригодное для дальнейшей безопасной эксплуатации».

При этом, в случае невыполнения требований, дирекция может сама ликвидировать примыкания, а потраченные деньги — взыскать с застройщика.

Во время заседания установлено, что после демонтажа временного объезда будет «обочина».