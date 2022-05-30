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Волкова: люди на периферийной части Рязани терпеливые, иногда сами убирают улицы
В пятницу, 27 мая, в рязанской мэрии прошло заседание рабочей группы по вопросам дорожного хозяйства.

В пятницу, 27 мая, в рязанской мэрии прошло заседание рабочей группы по вопросам дорожного хозяйства, сообщила группа ВКонтакте «ПУВР».

Одной из тем обсуждения стала уборка улиц Рязани от пыли. Депутат гордумы Елена Волкова предложила УБГ и «ДБГ» обратить внимание на тротуары.

Начальник управления благоустройства города Юрий Фурфурак заявил, что техники в городе не так много, она имеет определенный маршрут, который идет сначала по центральным улицам, а затем — периферийным.

«Здесь даже про периферийную часть города вообще уже речи не идет. Там хотя бы дороги убрать. Там люди… они терпеливые. И сами иногда берут в руки метлу и убирают», — отметила Волкова.