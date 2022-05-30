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«Ведомости»: россияне подали коллективный иск на Sony за отключение PlayStation Store
В качестве компенсации они потребовали 280 миллионов рублей. Об этом сообщила газета «Ведомости».

Российские пользователи Sony PlayStation подали коллективный иск в суд на компанию. Об этом в понедельник, 30 мая, сообщила газета «Ведомости».

Россияне требуют компенсацию от Sony Interactive Entertainment в 280 миллионов рублей за то, что компания ограничила им доступ к системе PlayStation Store. Из-за отключения российские пользователи остались без возможности приобретать программное обеспечение и игры.

Иск зарегистрировал Хорошевский районный суд Москвы 25 мая.