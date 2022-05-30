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В Туле 41-летняя мать два года истязала своих детей
Опека заинтересовалась состоянием детей лишь после того, как один из детей перестал посещать занятия в школе. Выяснилось, что из-за побоев у ребенка было обезображено лицо.

В Туле 41-летняя мать два года истязала своих детей. Об этом в понедельник, 30 мая, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что женщина в период с июля 2019 года по апрель 2021 года, являясь опекуном детей, издевалась над ними. Она их била и применяла пытки. Например, в целях наказания надолго запирала детей в кладовке и туалете.

Опека заинтересовалась состоянием детей лишь после того, как один из детей перестал посещать занятия в школе. Выяснилось, что из-за побоев у ребенка было обезображено лицо.

В отношении матери-опекуна завели уголовное дело. Суд назначил ей наказание в виде 9,5 лет колонии общего режима.

Кроме того, суд рассматривает уголовное дело в отношении замначальника территориального отдела по Туле министерства труда и социальной защиты Тульской области. Женщину обвиняют в том, что она недосмотрела за семьей.