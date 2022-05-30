В селе под Тюменью нашли расчлененный труп младенца

Младенцу было не больше двух недель.

В селе под Тюменью нашли расчлененный труп младенца. Об этом в понедельник, 30 мая, сообщили «АиФ-Западная Сибирь».

Труп ребенка нашли в селе Мальково. Младенцу было не больше двух недель. Его тело нашли расчлененным.

По данному факту следователи начали проверку и завели уголовное дело по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка».

Ранее в Ростове-на-Дону нашли труп семилетнего ребенка. Его тело было в сумке и утоплено в реке. Правоохранители установили, что к смерти мальчика причастен его родной отец.