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В Сасове остановили пьяного водителя на «Ниве»
Медосвидетельствование показало у мужчины 0,226 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

В Сасове остановили пьяного водителя на «Ниве». Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В субботу, 28 мая, в 09:40 сотрудники ДПС остановили 64-летнего мужчину на Chevrolet Niva. У водителя имелись признаки алкогольного опьянения, а именно резкий запах спиртного изо рта.

Медосвидетельствование показало у мужчины 0,226 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Водителя отстранили от управления транспортным средством и составили протокол об административном правонарушении. Ему грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение «прав» на срок от полутора до двух лет.