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В Рязанской области за неделю клещи покусали 28 детей
От укуса клеща можно заразиться клещевым боррелиозом и гранулоцитарным анаплазмозом.

В Рязанской области за неделю клещи покусали 99 человек, в том числе 28 детей. Об этом в понедельник, 30 мая, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Рязанцам напомнили, что от укуса клеща можно заразиться клещевым боррелиозом и гранулоцитарным анаплазмозом. В 2022 году в регионе не регистрировали инфекций, передающихся клещами.

На «горячую линию» регионального Роспотребнадзора за неделю обратились 548 жителей Рязани. Им дали разъяснения по вопросам правил поведения на природе, вакцинации против клещевого энцефалита, режиме работы лабораторий и правилах доставки клещей для исследований.