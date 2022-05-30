В Рязанской области оштрафовали 144 водителя за тонировку

Инспекторы ГИБДД проверяли уровень тонировку у стекол автомобилей в субботу, 28 мая.

В Рязанской области оштрафовали 144 водителя за тонировку. Итоги профилактического мероприятия опубликовала пресс-служба регионального УМВД.

Инспекторы ГИБДД проверяли уровень тонировку у стекол автомобилей в субботу, 28 мая. За день они выявили 144 нарушения, 55 из которых пресекли в областном центре. За тонировку им грозит административное наказание в виде штрафа в 500 рублей. В случае повторного нарушения — штраф в размере от 2000 до 4000 рублей или административный арест до 15 суток.