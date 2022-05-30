В Рязани завершается голосование за проекты благоустройства по нацпроекту

Голосование за объекты благоустройства на единой всероссийской платформе 62.gorodsreda.ru стартовало 15 апреля. Оно завершится в понедельник, 30 мая.

В Рязани завершается голосование за проекты благоустройства по нацпроекту. Об этом в понедельник, 30 мая, напомнила пресс-служба мэрии.

Голосование за объекты благоустройства на единой всероссийской платформе 62.gorodsreda.ru стартовало 15 апреля. Оно завершится в понедельник, 30 мая.

У рязанцев еще есть возможность выбрать понравившийся дизайн-проект или важную для благоустройства территорию. Сделать это могут жители города старше 14 лет. Для этого нужно авторизоваться на платформе обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе».

Объекты, набравшие наибольшее число голосов, попадут в адресный перечень для благоустройства в следующем году.

По всем возникающим вопросам проведения рейтингового голосования и работы волонтеров работает горячая линия: 95-69-16, 95-69-15.