В Рязани пропал 18-летний Леонид Воробьев

Юноша пропал 28 мая. С тех пор его местонахождение неизвестно.

В Рязани пропал 18-летний Леонид Воробьев. Ориентировку на его поиск в понедельник, 30 мая, разместил поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».

Юноша пропал 28 мая. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Леонид Воробьев имеет рост 180 сантиметров, нормальное телосложение, темно-русые волосы и серо-голубые глаза.

В день пропажи был одет в черную толстовку с белыми завязками, темно-зеленую куртку, черные джоггеры и черные кроссовки.

Всех, кто располагает информацией о пропавшем, просьба сообщить дежурному отряда или позвонить по телефонам: 8 (800)700-54-52 или 112.