В Рязани пропал 18-летний Леонид Воробьев
Юноша пропал 28 мая. С тех пор его местонахождение неизвестно.
В Рязани пропал 18-летний Леонид Воробьев. Ориентировку на его поиск в понедельник, 30 мая,
Юноша пропал 28 мая. С тех пор его местонахождение неизвестно.
Леонид Воробьев имеет рост 180 сантиметров, нормальное телосложение, темно-русые волосы и серо-голубые глаза.
В день пропажи был одет в черную толстовку с белыми завязками, темно-зеленую куртку, черные джоггеры и черные кроссовки.
Всех, кто располагает информацией о пропавшем, просьба сообщить дежурному отряда или позвонить по телефонам: 8 (800)700-54-52 или 112.