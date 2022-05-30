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В Рязани осудили москвича, который выманил у местной жительницы 469 тысяч рублей
Октябрьский суд Рязани признал мужчину виновным по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).

В Рязани осудили москвича, который выманил у местной жительницы 469 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

40-летний житель Московской области познакомился с рязанкой на сайте знакомств. Мужчина представился предпринимателем и рассказал, что занимается детейлингом — комплексным уходом за автомобилями. Он всегда одевался в дорогие костюмы и оплачивал большие счета в ресторане.

Позже мужчина сообщил, что у него произошел конфликт с компаньоном и он решил открыть свое дело. Он показал рязанке два гаражных бокса в Московском районе, которые хотел купить. На покупку помещения он попросил у женщины в долг 496 тысяч рублей. Для этого часть денег рязанка заняла у знакомых. Москвич пообещал оформить гаражи на знакомую, вернуть деньги в течение полугода, а также выплачивать процент с предпринимательской деятельности.

Деньги мошенник не вернул: 400 тысяч он потратил на покупку автомобиля, а остальную сумму на личные нужды.

Октябрьский суд Рязани признал мужчину виновным по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество») и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на год и девять месяцев.