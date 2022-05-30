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В Рязани на улице Зубковой построят детскую школу искусств
Тендер на разработку проектной документации разместили на сайте госзакупок.

В Рязани на улице Зубковой рядом со спортивной школой «Капитан» построят детскую школу искусств № 7. Тендер на разработку проектной документации разместили на сайте госзакупок.

За шесть миллионов рублей подрядчик обязан предусмотреть в здании концертный зал на 450 мест, макетную мастерскую 3D, малый зал на 100-120 мест, кабинет истории искусств, залы для занятий ритмикой и танцами, студию звукозаписи, библиотеку, читальный зал, костюмерную и пошивочную мастерскую.

Кроме того, в школе появятся музыкальные классы для индивидуальных и групповых занятий, класс теории музыки, мастерские акварельной живописи и рисунка, прикладного искусства и композиции, а также мастерские рисунка, живописи и скульптуры, оборудованные умывальниками с подводкой горячей и холодной воды, туалетные и душевые комнаты, раздевалки для мальчиков и девочек, буфет, гардероб на 300-350 мест и другие административные помещения.

Согласно документации, школа предназначена для 1100 учащихся и 120 сотрудников.