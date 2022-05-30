В Рязани на 78-м году жизни скончался тренер Виктор Миронов

Причиной смерти стала тяжелая болезнь.

В Рязани на 78-м году жизни скончался тренер Виктор Миронов. Об этом сообщается на сайте областного общества охотников и рыболовов.

Виктор Миронов умер в понедельник, 30 мая, из-за тяжелой болезни.

При жизни Виктор Миронов был полковником ВДВ, ветераном Афганистана, экспертом по гончим 2-ой категории, охотником с 50-летним стажем, мастером спорта СССР по стендовой стрельбе.

В группе «Клуб охотников Рязани» также отметили, что Виктор Миронов был «отцом рязанского стрелкового спорта».

«Ушел из жизни отец Рязанского стрелкового спорта. Человек прививший любовь к стендовой стрельбе, охоте и правильным мужским поступкам огромному количеству людей», — говорится в посте.

Фото РОООиР