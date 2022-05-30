В Рязани летом для детей будет работать центр творческого развития «Школа 360»

ОАНО «Школа 360», работающая под Рязанью уже более четырех лет, предлагает родителям этим летом записать детей на творческие и развивающие занятия.

У детей есть потребность получать знания и умения даже во время каникул. Научиться новому легче всего в развлечениях и играх. ОАНО « Школа 360 », работающая под Рязанью уже более четырех лет, предлагает родителям этим летом записать детей на творческие и развивающие занятия.

Для юных рязанцев подготовили пять интенсивов. От 10 до 12 дней они смогут провести с друзьями, получив яркие эмоции и совершенствуясь в самых разных направлениях.

С 1 по 17 июня ребят 7-10 лет ждет интенсив « Шоу-проект », где они научатся быть настоящими артистами, сами готовить декорации и реквизит, а в конце покажут родителям театрализованное шоу. Параллельно пройдет «Коробка с карандашами» — путешествие детей 7-12-лет в мир искусства, развитие умения рисовать, обучение навыкам дизайна, создание костюмов.

С 20 июня по 1 июля пройдет интенсив для 8-12-летних «Спортландия». В течение 10 дней его участники будут заниматься футболом, футбольным фристайлом, роуп-скиппингом, фитнесом. В эти же дни интенсив «Поколение DANCE 360» поможет детям 6-10 лет научиться хип-хопу, джазу и прочим танцам у лучших специалистов-хореографов. Занятия проводятся совместно со студией «Поколение DANCE».

С 15 по 26 августа школьников 7-12 лет ждет интенсив «БиоМир»: общение с природой, новые знания о животных и растениях. Детям в легкой и доступной форме расскажут, почему в современном мире такое большое внимание уделяют экологии, практические занятия пройдут в теплицах.

В интенсивах юные рязанцы будут участвовать по будням, в течение рабочего дня (с 8:30 или 9:00 до 17:00), им обеспечат трехразовое питание и игры на свежем воздухе. В последний день каждого проекта дети покажут родителям, чему научились — сыграют футбольный матч, дадут концерт или покажут спектакль.

«Для юных рязанцев мы разработали пять тематических интенсивных программ разной направленности, — обратилась к родителям заведующая центром творческого развития „Школы 360“ Ирина Зюзина. — Важно выбрать то, что интересно вашему ребенку. Детям очень понравятся яркие каникулы, новые друзья, творческие активности».

Параллельно с творческими и спортивными сменами, в «Школе 360» думают о запуске проекта для малышей 5-6 лет. Если у родителей появится желание поучаствовать — стоит поскорее позвонить по телефону 720-360.