В Пронском районе осудили мужчину, укравшего из дома знакомого сотовый телефон
Ему назначили наказание в виде полутора лет условно с испытательным сроком на один год.
В Пронском район вынесли приговор мужчине, который украл у знакомого сотовый телефон. Об этом
Инцидент случился в марте 2022 года в селе Кисьва. Местный житель тайком пробрался в жилище односельчанина и похитил у него сотовый телефон. Тем самым он причинил потерпевшему имущественный ущерб в 3 700 рублей.
Мужчину задержали. В отношении него завели уголовное дело.
На суде преступник признал вину. Ему назначили наказание в виде полутора лет условно с испытательным сроком на один год.
Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован.