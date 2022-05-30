В Пронском районе осудили мужчину, укравшего из дома знакомого сотовый телефон

Ему назначили наказание в виде полутора лет условно с испытательным сроком на один год.

В Пронском район вынесли приговор мужчине, который украл у знакомого сотовый телефон. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Инцидент случился в марте 2022 года в селе Кисьва. Местный житель тайком пробрался в жилище односельчанина и похитил у него сотовый телефон. Тем самым он причинил потерпевшему имущественный ущерб в 3 700 рублей.

Мужчину задержали. В отношении него завели уголовное дело.

На суде преступник признал вину. Ему назначили наказание в виде полутора лет условно с испытательным сроком на один год.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован.