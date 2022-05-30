В Песочне пьяный рязанец угнал машину у знакомого и разбил ее

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.

В Песочне пьяный рязанец угнал машину у знакомого и разбил ее. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В полицию обратились очевидцы и рассказали, что на улице Новоселов стоит иномарка, которая попал в ДТП. Машина врезалась в ограждение, а внутри никого не было.

Прибывшие на место оперативники установили, что автомобиль принадлежит 38-летнему рязанцу. Мужчина в это время спал у себя дома. Он рассказал, что накануне выпил, поэтому за руль не садился и из дома не выходил. Ключей от машины на привычном месте он не обнаружил. Выяснилось, что мужчина выпивал с 23-летним знакомым. Оперативники разыскали рязанца и задержали его.

Ранее судимый за кражу мужчина рассказал, что забрал ключи, когда хозяин дома уснул. Он уехал на машине, но вскоре врезался на ней в ограждение. После этого он скрылся с места ДТП.

Против рязанца возбудили уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ («Угон автомобиля»). Ему грозит до пяти лет тюрьмы.