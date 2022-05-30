В ОНФ обсудили строительство школ в Семчине и Мервине

На собрании рассказали, что заявка на строительство школы в Мервине отклонена, а учебное заведение в Семчине начнут возводить в следующем году.

В понедельник, 30 мая, в региональном отделении Общероссийского народного фронта прошел круглый стол, на котором обсудили вопросы строительство двух школ — в Семчине и Мервине.

В обсуждениях приняли участие представители администрации города, мэр Елена Сорокина, сопредседатель регионального штаба ОНФ Андрей Красов и жители поселков.

На собрании рассказали, что заявка на строительство школы в Мервине отклонена, а учебное заведение в Семчине начнут возводить в следующем году.

Как пояснила Елена Сорокина, повторную заявку по школе в Мервине планируют вновь отправить уже в текущем году.

Многодетная мать, жительница поселка Мервино, сообщила, что в школе № 28 обрушился потолок из-за протечки крыши. Она отметила, что школу построили в 1938 году, с тех пор только единожды в здании меняли проводку. Нет оборудованных кабинетов химии и физики. Два корпуса школы не соединены внутренним переходом, поэтому дети вынуждены постоянно выходить на улицу, чтобы попасть в спортзал. Женщина добавила, что в школе нет актового зала, а спортивный вдвое меньше нормы.

По словам рязанки, в школе также проблема с туалетами, в них нет закрытых кабинок. Родительница обратила внимание на узкие коридоры и отсутствие хорошего ограждения школьной территории.

«В школе в общей сложности учится 584 ребенка, а рассчитана она на 300 человек. А младшеклассники уже несколько лет учатся только во вторую смену… Из-за отсутствия мест даже нет продленки», — подчеркнула жительница Мервина.

Сорокина отметила, что знает о проблеме. Она пояснила, что в городе выделены участки для строительства школ в Олимпийском городке, в Семчине, в ДПР-7, на улице Ленинского комсомола и на Михайловском шоссе.

По словам мэра города, раньше построить школу на 1 100 мест можно было за 1 млрд 100 тысяч рублей. Сейчас она обойдется в 1 млрд 600 тысяч рублей.

Сорокина рассказала, что есть три варианта строительства школ — по федеральной программе, по концессионному соглашению и по инфраструктурному бюджетному кредиту. Для строительства школ в Мервине и Семчине решили заключить концессионное соглашение.

«Подали две заявки, но утвердили только одну, хотя они были идентичны. Почему выбрали Семчино, а не школу № 28 — одному богу ведано. Но при этом нас поставили на следующий отбор, мы в приоритете. Ждем новый отбор», — заключила Елена Сорокина.

По ее словам, 29 июля текущего года планируется подписать концессионное соглашение по школе в Семчине. Строительство учебного заведение должно начаться в 2023 году. Сорокина добавила, что, скорее всего, ее открытие состоится в конце 2024 года. Также мэр города отметила, что понимает возмущение рязанцев касательно учебного заведения в Мервине и понимает, что ремонт крыши — не решение проблемы: «нужна новая школа».

Также стало известно, что в школе № 28 пройдет дополнительное обследование.