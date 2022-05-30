В Новомичуринске осудили женщину за сбор и хранение наркотиков

Ей назначили наказание в виде 3,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 2,5 года.

В Новомичуринске вынесли приговор местной жительнице за хранение наркотиков. Об этом в понедельник, 30 мая, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что в октябре 2021 года женщина собрала марихуану на территории района, а затем незаконно хранила наркотики без цели сбыта. Преступницу задержали правоохранители.

Женщину признали виновной. Ей назначили наказание в виде 3,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 2,5 года. Также на период испытательного срока на нее возложено исполнение определенных обязанностей.

Приговор суда вступил в законную силу.