В Москве на 21-м году жизни умерла балерина из труппы Театра классического балета

По предварительным данным, девушка упала дома в ванной комнате и потеряла сознание.

В Москве умерла балерина из труппы Театра классического балета Алеся Лазарева. Об этом в воскресенье, 29 мая, сообщили в официальной группе театра во «Вконтакте».

Девушке было 20 лет. По предварительным данным, девушка поскользнулась в ванной и потеряла сознание. Врачи не смогли реанимировать девушку и та скончалась. Однако точную причину смерти предстоит установить следователям.

Алеся Лазарева была обладательницей золотой медали на конкурсе артистов балета.

«Алесе было всего 20 лет, полная жизни, молодая и красивая. Это невосполнимая утрата для семьи, родственников, друзей и поклонников. Она навсегда останется с нами, в наших сердцах», — добавили в театре.

Ранее сообщалось о смерти ведущего солиста театра «Кремлевский балет» Анатолий Соя. По предварительным данным, он отравился бытовым газом.