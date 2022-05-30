В Ленинградской области мужчина зарезал бывшую сожительницу на глазах у ребенка. Об этом
Инцидент произошел в городе Всеволожск в воскресенье, 29 мая. Ранее судимый 31-летний мужчина пришел на работу к своей бывшей 35-летней сожительнице в батутный центр и ударил ее ножом в грудь. Это произошло на глазах у 11-летнего сына женщины.
Пострадавшая смогла добежать до компьютерного клуба, который находился в подвале батутного центра, и попросить о помощи. Она умерла на месте от сильной кровопотери.
Женщина начала встречаться с рецидивистом после измены мужа. Отмечается, что она не знала о судимостях нового партнера. Через какое-то время она сошлась с супругом. После этого бывший сожитель начал мстить: поцарапал машину, поджег сарай на участке, напал на мужа женщины, после чего тот оказался в реанимации.
После этого злоумышленник решила расправиться со своей бывшей возлюбленной.
После нападения злоумышленник скрылся. Мужчину объявили в розыск. Следователи