В Касимовском районе начали демонтаж асфальтной установки

В 2021 году жители деревни Клетино выступили против строительства асфальтного завода рядом с домами.

В Касимовском районе начали демонтаж асфальтной установки. Пост об этом появился в Telegram-канале «Типичный Касимов».

«Асфальтную установку, против которой в прошлом году протестовали жители окрестных улиц, начали демонтировать», — говорится в сообщении.

В 2021 году жители деревни Клетино выступили против строительства асфальтного завода рядом с домами. Они выходили на митинг. Позже власти отреагировали на протест местных жителей, однако пояснили, что планируется построить не завод, а мобильную установку для производства асфальтобетонной смеси.