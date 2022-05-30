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В Ингушетии школьник случайно застрелил друга из пневматического ружья отца
Пуля калибра 4,5 миллиметра попала в сердце семилетнему мальчику. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

В Ингушетии школьник случайно застрелил друга из пневматического ружья отца. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел в селе Али-Юрт. Дети играли во дворе дома и, когда отец мальчика ушел на огород, а мать — в гости к соседке, один из мальчиков решил похвастаться оружием отца.

Ружье выстрелило, когда дети спорили, кто из них будет стрелять первым. Пуля калибра 4,5 миллиметра попала в сердце семилетнему мальчику. Его доставили в больницу, но врачи не смогли спасти школьника.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае десятилетний ребенок застрелил друга из карабина.