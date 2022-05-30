Свалку у спорткомплекса «Алмаз» убрал подрядчик ремонта рязанской поликлиники № 14

Несмотря на свою непричастность к свалке, компания решила убрать мусор за свой счет, так как ситуация вызвала широкий общественный резонанс и задела имидж организации.

Свалку у спорткомплекса «Алмаз» убрал подрядчик ремонта рязанской поликлиники № 14. Об этом представитель компании «Фасадстройсервис» сообщила в группе «Рязань» «ВКонтакте».

Свалку строительного мусора у дороги около биатлонного комплекса обнаружили рязанцы. Там же нашли часть от вывески городской поликлиники № 14. Компания «Фасадстройсервис», которая занимается ремонтом здания поликлиники, опровергла свою причастность к свалке мусора. Руководитель компании вместе с полицией приехал на место и осмотрел мусор. На свалке обнаружили отходы от строительства коттеджей.

«Это подтверждает наличие фрагментов современных строительных материалов: керамических блоков, облицовочного кирпича, пластиковых софитов, кровельных материалов шинглас, упаковочной пленки, поддонов и бытового мусора», — говорится в сообщении.

В понедельник, 30 мая, компания приняла решение убрать свалку за свой счет, «поскольку ситуация получила широкий общественный резонанс, затронут имидж компании».