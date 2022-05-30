Смертельное ДТП в Сапожке попало на видео
Авария случилась накануне в воскресенье, 29 мая, в 04:29 на улице Большая дорога около дома № 59.
Смертельное ДТП в Сапожке попало на видео. Кадры в понедельник, 30 мая,
Авария случилась накануне в воскресенье, 29 мая, в 04:29 на улице Большая дорога около дома № 59. 30-летний местный житель на Audi A4 не справился с управлением и наехал на бетонное ограждение. В аварии погиб 27-летний пассажир легковушки, водителя доставили в больницу.
Проводится проверка.
Ранее полиция опубликовала фото с места аварии.