Смертельное ДТП в Сапожке попало на видео

Авария случилась накануне в воскресенье, 29 мая, в 04:29 на улице Большая дорога около дома № 59.

Смертельное ДТП в Сапожке попало на видео. Кадры в понедельник, 30 мая, опубликовало 7info.

Авария случилась накануне в воскресенье, 29 мая, в 04:29 на улице Большая дорога около дома № 59. 30-летний местный житель на Audi A4 не справился с управлением и наехал на бетонное ограждение. В аварии погиб 27-летний пассажир легковушки, водителя доставили в больницу.

Проводится проверка.

Ранее полиция опубликовала фото с места аварии.