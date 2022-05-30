Рязанские полицейские нашли пропавшего воспитанника Рыбновского интерната

14-летний подросток пропал 24 мая.

Рязанские полицейские нашли пропавшего воспитанника Рыбновского интерната. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В пятницу, 27 мая, полицейские Рыбновского района вместе с сотрудниками патрульно-постовой службы нашли 14-летнего подростка, воспитанника Рыбновской школы-интерната. Мальчик пропал 24 мая.

Отмечается, что всего за выходные рязанские полицейские при патрулировании пресекли более 360 нарушений общественного порядка.