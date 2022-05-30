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«Рязаньгоргаз» газифицировал садоводческое товарищество «Виктория»
Возможность газификации появилась у 268 домовладений на территории товарищества и пяти индивидуальных жилых домов, расположенных рядом.

«Рязаньгоргаз» завершил строительство газопровода к садоводческому некоммерческому товариществу (СНТ) «Виктория» в Московском районе Рязани. Возможность газификации появилась у 268 домовладений на территории товарищества и пяти индивидуальных жилых домов, расположенных рядом.

Газопровод проложен до границы СНТ без привлечения средств граждан в рамках плана-графика догазификации. Ввод в эксплуатацию выполнят по готовности домовладений к приему газа.

В ближайшее время компания догазифицирует еще 58 садоводческих товариществ в областном центре. В стадии завершения находятся газопроводы к 13 СНТ в районах Южный, Голенчино и Песочня. По остальным объектам завершаются проектно-изыскательские работы.

«Догазификацию всех 59 СНТ, подавших заявки, мы завершим в текущем году», — отметил первый заместитель генерального директора — главный инженер АО «Рязаньгоргаз» Сергей Вишняков.

Справка:

АО «Рязаньгоргаз» входит в группу «Газпром межрегионгаз». Осуществляет транспортировку природного газа по газораспределительным сетям, техническое обслуживание и эксплуатация газораспределительных систем, проектирование и строительство объектов газоснабжения населенных пунктов, предприятий и коммунально-бытового хозяйства, выполнение строительно-монтажных работ, обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.