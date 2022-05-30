Рязанцев предупредили об изменении расписания некоторых электричек

Изменения продлятся с 1 по 9 июня. У некоторых экспрессов и электропоездов изменится время отправления, прибытия и количество остановок на маршруте.

Расписание некоторых электричек, курсирующих через Рязанскую область, изменится. Об этом в понедельник, 30 мая, предупредила пресс-служба «РЖД».

Речь идет о пригородных поездах Казанского направления МЖД, которые «ходят» в столичном регионе и Рязанской области. Это связано с ремонтно-путевыми работами на участке «Дивово — Рыбное» и заменой стрелочного перевода на станции «Шиферная».

Изменения продлятся с 1 по 9 июня. У некоторых экспрессов и электропоездов изменится время отправления, прибытия и количество остановок на маршруте.