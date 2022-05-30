Росстат: в России появились еще четыре города-миллионника

Согласно данным, городами-миллионниками стали Воронеж, Краснодар, Красноярск и Пермь.

В России появились еще четыре города-миллионника. Об этом свидетельствуют итоги всероссийской переписи населения 2021 года, которые предоставил Росстат.

Согласно данным, городами-миллионниками стали Воронеж, Краснодар, Красноярск и Пермь. Теперь в России 16 крупных городов.

В 2010 году в список городов-миллионников вошли Волгоград, Казань, Москва, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург, Уфа и Челябинск.