На парковке у ТРЦ «М5 Молл» сбили 15-летнего мотоциклиста

В аварии пострадали водители мотоцикла и легковушки, им оказали медпомощь.

На парковке у ТРЦ «М5 Молл» сбили 15-летнего мотоциклиста. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла в воскресенье, 29 мая, в 18:40 на Московском шоссе около дома № 65-а.

28-летний рязанец на Volkswagen Polo поворачивал налево и столкнулся с мотоциклом QINGQI, которым управлял 15-летний водитель.

В аварии пострадали водители обоих транспортных средств, им оказали медпомощь.

Проводится проверка.