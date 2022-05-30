На парковке у ТРЦ «М5 Молл» сбили 15-летнего мотоциклиста
В аварии пострадали водители мотоцикла и легковушки, им оказали медпомощь.
На парковке у ТРЦ «М5 Молл» сбили 15-летнего мотоциклиста. Об этом
Авария произошла в воскресенье, 29 мая, в 18:40 на Московском шоссе около дома № 65-а.
28-летний рязанец на Volkswagen Polo поворачивал налево и столкнулся с мотоциклом QINGQI, которым управлял 15-летний водитель.
В аварии пострадали водители обоих транспортных средств, им оказали медпомощь.
Проводится проверка.