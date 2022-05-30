Мэрия Касимова прокомментировала снос цехов сетевязальной фабрики

В пресс-службе муниципалитета уточнили, что, так как здание не отнесли к объектам культурного наследия, то и охранные обязательства на них не установлены.

Здания бывшей сетевязальной фабрики в Касимове не относятся к объектам культурного наследия. Так прокомментировали в местной администрации снос цехов.

В пресс-службе муниципалитета уточнили, что, так как здание не отнесли к объектам культурного наследия, то и охранные обязательства на них не установлены.

«Здания бывшей сетевязальной фабрики не являются объектами культурного наследия и, соответственно, охранные обязательства на них не установлены. Комплекс зданий длительное время находился в залоге у банка и не использовался. На сегодняшний день новым собственником принято решение о демонтаже зданий», — рассказали в пресс-службе муниципалитета.

Напомним, о сносе цехов бывшей сетевязальной фабрики в Касимове стало известно из соцсетей. По словам местных жителей, промышленные цеха построили в 1855 году.