Лавров опроверг слухи о болезни Путина
Ранее в Европе появились слухи о якобы болезни российского лидера.
Лавров опроверг слухи о болезни Путина. Об этом пишет
Министр иностранных дел России Сергей Лавров опроверг появившиеся в Европе слухи о болезни президента Владимира Путина. В интервью французского телеканала TF1 глава МИД отметил, что Путин ежедневно появляется на публике.
«Не думаю, что вменяемые люди могут увидеть в этом человеке признаки какого-то недуга или недомогания», — сказал Лавров.
Министр подчеркнул, что оставляет эти слухи на совести распространителей.