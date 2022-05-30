Лавров опроверг слухи о болезни Путина

Ранее в Европе появились слухи о якобы болезни российского лидера.

Лавров опроверг слухи о болезни Путина. Об этом пишет РИА Новости .

Министр иностранных дел России Сергей Лавров опроверг появившиеся в Европе слухи о болезни президента Владимира Путина. В интервью французского телеканала TF1 глава МИД отметил, что Путин ежедневно появляется на публике.

«Не думаю, что вменяемые люди могут увидеть в этом человеке признаки какого-то недуга или недомогания», — сказал Лавров.

Министр подчеркнул, что оставляет эти слухи на совести распространителей.