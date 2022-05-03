Во Франции 7 мая пройдет церемония инаугурации Макрона

Эммануэль Макрон по голосам опередил соперницу Марин Ле Пен, которая является лидером крайне правой партии «Национальное объединение». Во время голосования Ле Пен досрочно признала поражение на выборах президента Франции.

Во Франции 7 мая пройдет церемония инаугурации Эммануэля Макрона. Об этом во вторник, 3 мая, сообщили РИА Новости со ссылкой на телеканал BFMTV.

Действующего президента переизбрали на новый срок 25 апреля. Он останется на посту главы государства еще на пять лет.

Эммануэль Макрон по голосам опередил соперницу Марин Ле Пен, которая является лидером крайне правой партии «Национальное объединение». Во время голосования Ле Пен досрочно признала поражение на выборах президента Франции.

Новый мандат Макрона начнется с 14 мая.