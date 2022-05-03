Владимир Путин проведет телефонный разговор с Макроном 3 мая

Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Владимир Путин проведет телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сообщило РИА Новости .

Информацию о будущей беседе глав двух стран подтвердил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. «Да, есть», — ответил он на вопрос, есть ли в графике президента России телефонный разговор с Макроном.

Ранее французская сторона сообщала о том, что главы побеседуют по телефону во вторник, 3 мая.