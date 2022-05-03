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В Рязани произошел пожар на улице Интернациональной
Пожар случился в трехкомнатной квартире.

В Рязани произошел пожар на улице Интернациональной. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

Инцидент случился во вторник, 3 мая, в 16.57 по улице Интернациональной. Пожар произошел в трехкомнатной квартире. Площадь пожара составила один квадратный метр. Никто не пострадал.

Из здания эвакуировали 35 человек

На тушение выезжали 15 человек личного состава и пять единиц техники. Причина пожара устанавливается.