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В Екатеринбурге из-за пожара в жилом доме эвакуировали 58 человек
Возгорание случилось в понедельник, 2 мая.

В Екатеринбурге из-за пожара в жилом доме эвакуировали 58 человек. Об этом сообщило URA.ru со ссылкой на региональное ГУ МЧС.

Информация о возгорании в девятиэтажном доме на улице Таганской появилась в понедельник, 2 мая, в 21:13. «Эвакуировано по лестничным маршам звеньями газодымозащитной службы 58 человек, в том числе 9 детей», — указано в пресс-службе.

Отмечается, что возгорание случилось в квартире площадью 25 квадратных метров. Пожар тушили 24 человека на десяти машинах.