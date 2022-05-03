УЕФА не допустила российские клубы до участия в еврокубках в следующем сезоне

Также организация исключила из Лиги наций сборную России.

Сборную России по футболу не допустили до участия в Лиге наций. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Помимо этого, в сезоне 2022/23 в еврокубках не примут участия российские клубы.

Списки команд, допущенных до участия в мужских и женских клубных европейских турнирах, пересмотрели в соответствии с принципами, изложенными в соответствующих положениях.

В финальном турнире чемпионата Европы не будет участвовать женская сборная России — ее заменит команда Португалии. Турнир пройдет в июле в Англии. Также аннулированы результаты женской сборной в отборочном турнире чемпионата мира 2023 года.

Помимо этого, УЕФА исключил молодежную сборную России из отборочного турнира чемпионата Европы для игроков до 21 года. Ее результаты аннулированы.