«Тинькофф банк» останется на российском рынке

Ранее основатель банка Олег Тиньков заявил, что «забирает из страны» бренды TINKOFF и LA DATCHA. Он добавил, что эти две организации принадлежат ему и его семье.

«Тинькофф банк» останется на российском рынке. Об этом во вторник, 3 мая, сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.

Ранее основатель банка Олег Тиньков заявил, что «забирает из страны» бренды TINKOFF и LA DATCHA. Он добавил, что эти две организации принадлежат ему и его семье.

В свою очередь «Тинькофф банк» заявил о полной принадлежности юридических прав на бренд.

«Все юридические права на бренд „Тинькофф“ принадлежат банку», — заявили в пресс-службе кредитной организации.