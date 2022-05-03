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«Тинькофф банк» останется на российском рынке
Ранее основатель банка Олег Тиньков заявил, что «забирает из страны» бренды TINKOFF и LA DATCHA. Он добавил, что эти две организации принадлежат ему и его семье.

«Тинькофф банк» останется на российском рынке. Об этом во вторник, 3 мая, сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.

Ранее основатель банка Олег Тиньков заявил, что «забирает из страны» бренды TINKOFF и LA DATCHA. Он добавил, что эти две организации принадлежат ему и его семье.

В свою очередь «Тинькофф банк» заявил о полной принадлежности юридических прав на бренд.

«Все юридические права на бренд „Тинькофф“ принадлежат банку», — заявили в пресс-службе кредитной организации.