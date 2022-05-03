Рязанцам для счастья необходимо 145 тысяч рублей в месяц
Данные следуют из исследования Superjob.
Рязанцам для счастья необходимо 145 тысяч рублей в месяц. Результаты исследования опубликовал Superjob.
За период с ноября 2021 года желаемая сумма для рязанцев выросла на пять тысяч рублей.
В среднем по России показатель составил 190 тысяч рублей в месяц. В ноябре 2021 года он был 178 тысяч рублей. Согласно данным исследования, чтобы чувствовать себя счастливым, мужчинам нужно 216 тысяч рублей, женщинам — 166 тысяч рублей.
Опрос проходил с 1 по 29 апреля. В нем участвовали 20 500 респондентов.