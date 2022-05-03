Российские военные начали уничтожать огневые позиции ВСУ на «Азовстали»

По словам представителя пресс-службы Минобороны Вадима Астафьева, боевики нацбатальона «Азов"* и украинские войска вышли на огневые позиции, используя режим тишины на «Азовстали».

Российские военные начали уничтожать огневые позиции ВСУ на «Азовстали». Об этом во вторник, 3 мая, сообщил представитель пресс-службы Минобороны Вадим Астафьев.

По его словам, боевики нацбатальона «Азов"* и украинские войска вышли на огневые позиции, используя режим тишины на «Азовстали». Они находятся на территории и в зданиях завода. Российские военные и армия ДНР использует артиллерию и авиацию, чтобы уничтожить эти огневые позиции.

Как отметил журналист РИА Новостей, на «Азовстали» слышна стрельба и видны столбы дыма.

* Против бойцов «Азова» в России возбуждено уголовное дело.