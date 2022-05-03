Пожар на складе полиэтиленовых отходов в Красноярске ликвидировали

Пожар на красноярском складе случился в 10.55 по местному времени 3 мая. На момент 16.29 огонь полностью ликвидировали.

Пожар на складе полиэтиленовых отходов в Красноярске ликвидировали. Об этом во вторник, 3 марта, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

Пожар на красноярском складе случился в 10.55 по местному времени 3 мая. Площадь возгорания составила 500 квадратных метров.

По информации спасателей, в 12.28 огонь удалось локализовать. На тот момент площадь возгорания выросла до 600 квадратных метров. На момент 16.29 огонь полностью ликвидировали.

«Ликвидация пожара в 16.29 на площади 600 квадратных метров», — говорится в сообщении.

При пожаре никто не пострадал. К работе привлекались 26 человек и семь единиц техники.