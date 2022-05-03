Появились фото с места ДТП под Рязанью, в котором пострадала 31-летняя женщина

Авария случилась в понедельник, 2 мая, на трассе «Рязань-Пронск-Скопин».

Появились фото с места ДТП под Рязанью, в котором пострадала 31-летняя женщина. Кадры во вторник, 3 марта, опубликовало ИД «Пресса».

Авария случилась в понедельник, 2 мая, на трассе «Рязань-Пронск-Скопин». На дороге столкнулись Toyota Land Cruiser, которой управляла 60-летняя женщина, и Mitsubishi Lancer, за рулем которой был 30-летний житель Пронского района.

Пострадала 31-летняя пассажирка второй легковушки. Ей потребовалась медпомощь.