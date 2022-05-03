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Под Рязанью нашли труп 49-летнего мужчины
Тело обнаружили в четверг, 28 апреля. Следователи возбудили уголовное дело.

Под Рязанью нашли труп 49-летнего мужчины. Об этом сообщило региональное управление следкома.

Тело жителя Рязанского района обнаружили по месту жительства в четверг, 28 апреля.

На трупе были множественные телесные повреждения. Следователи возбудили дело о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть человека (часть 4 статьи 111 УК РФ).

Следователи узнали, что к преступлению причастен знакомый погибшего, 1980 года рождения. Ранее его привлекали к уголовной ответственности. С мужчиной выпивал хозяин жилья.

По делу назначены экспертизы. Расследование продолжается.