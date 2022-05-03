На складе в Подмосковье произошел сильный пожар

Площадь — 33 800 квадратных метров.

В Московской области на складе с полиграфией произошел пожар. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Возгорание случилось в производственно-складском комплексе в городском округе Богородский общей площадью 112 гектаров. Площадь всех складов — 520 тысяч квадратных метров. «На момент прибытия пожарных он горел по всей площади», — отметил источник журналистов.

Позже, как рассказал агентству собеседник в экстренных службах, частично обрушились конструкции здания. Всего огонь горел на площади 33 800 квадратных метров. Помимо этого, сохранялась возможность перехода огня на другой склад — он находился в десяти метрах от очага. Пожару присвоили третий ранг сложности.

Инцидент прокомментировали в пресс-службе МЧС. По информации ведомства, в 3:05 во вторник, 3 мая, пожар локализован на площади 33 800 квадратных метров. В 7:36 пресс-служба заявила о том, что открытое горение ликвидировано.

Напомним, что в понедельник, 2 мая, в Перми на пороховом заводе произошел пожар. Погибли три человека.

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