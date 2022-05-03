Боррель: от системы SWIFT отключат еще больше российских банков

Глава дипломатии ЕС не назвал конкретные организации, которые попадут под санкции.

Еще больше российских банков отключат от системы SWIFT. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель, пишет РИА Новости .

При этом политик не назвал конкретные организации, которые попадут под новые санкции.

«А в энергетической сфере мы ищем меры, которые существенно повлияли бы на импорт российской нефти», — заявил Боррель во время визита в Латинскую Америку.