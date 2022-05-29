Зеленский впервые с начала российской спецоперации посетил Харьковскую область

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Харьковскую область. Там он встретился с военными. Об этом в воскресенье, 29 мая, сообщил в своем Telegram-канале глава офиса Зеленского Андрей Ермак.

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Харьковскую область. Там он встретился с военными. Об этом в воскресенье, 29 мая, сообщил в своем Telegram-канале глава офиса Зеленского Андрей Ермак.

Поездка на восток страны стала первой с начала специальной военной операции РФ.

Владимир Зеленский также провел совещание в Харькове и наградил военнослужащих.