Зеленский впервые с начала российской спецоперации посетил Харьковскую область
Президент Украины Владимир Зеленский посетил Харьковскую область. Там он встретился с военными. Об этом в воскресенье, 29 мая, сообщил в своем Telegram-канале глава офиса Зеленского Андрей Ермак.
Президент Украины Владимир Зеленский посетил Харьковскую область. Там он встретился с военными. Об этом в воскресенье, 29 мая, сообщил в своем Telegram-канале глава офиса Зеленского Андрей Ермак.
Поездка на восток страны стала первой с начала специальной военной операции РФ.
Владимир Зеленский также провел совещание в Харькове и наградил военнослужащих.