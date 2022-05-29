В Удмуртии перевернулся экскурсионный автобус с детьми

В Глазовском районе перевернулся автобус, который вез детей с экскурсии, водитель погиб. Об этом сообщает Udm-info.

В Глазовском районе перевернулся автобус, который вез детей с экскурсии, водитель погиб. Об этом сообщает Udm-info .

Как сообщили в Глазовском отделе ГИБДД России по республике, ДТП произошло в субботу, 28 мая, около 23 часов на 12-м километре автодороги Глазов — Яр у деревни Нижняя Кузьма. В экскурсионном автобусе SСАNIА находились 29 пассажиров, в том числе 15 детей. Он возвращался с экскурсии из Ижевска в Кировскую область.

Погиб 50-летний водитель. По предварительным данным, во время движения по ночной трассе у мужчины произошел инсульт. Он скончался на месте ДТП во время реанимации.

Четыре взрослые пассажирки и 14-летний подросток получили незначительные травмы.

Проводится проверка.