В Сапожке произошло смертельное ДТП

Утром в воскресенье, 29 мая, в Сапожке произошло смертельное ДТП. Авария произошла 29 мая, примерно в 4:30, на улице Большая Дорога, напротив дома 59, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Утром в воскресенье, 29 мая, в Сапожке произошло смертельное ДТП.

Авария произошла примерно в 4:30, на улице Большая Дорога, напротив дома 59, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По предварительной информации, местный житель 1991 года рождения, управляя автомобилем Audi А4, не выбрал безопасную скорость и не справился с управлением. Он съехал с дороги и врезался в бетонное ограждение.

В результате водителя госпитализировали, пассажир 1994 года рождения погиб. Проводится проверка.