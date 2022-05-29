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В Рязани простились с погибшим на Украине военнослужащим Геннадием Казазаевым
В Рязани прошло прощание с гвардии ефрейтором Геннадием Казазаевым, который погиб в ходе российской спецоперации на Украине. Об этом пишут «Рязанские ведомости».

В Рязани прошло прощание с гвардии ефрейтором Геннадием Казазаевым, который погиб в ходе российской спецоперации на Украине. Об этом пишут «Рязанские ведомости».

Церемония прощания состоялась в субботу, 28 мая. Геннадий Казазаев проходил службу в должности водителя-мастера роты десантного обеспечения войсковой части 41450.

Траурные мероприятия прошли с соблюдением всех воинских почестей. В них приняли участие представители правительства области, администрации Рязани, Рязанского военного гарнизона, командования ВДВ, общественных организаций. Присутствовали ветераны, родные и близкие военного.

Врио губернатора Рязанской области Павел Малков выразил свои соболезнования семье погибшего.